Wimbledon (F) : Raducanu avoue avoir été dépassée par les événements

Raducanu : « C’était la chose la plus difficile à faire au monde »

Emma Raducanu a fait forte impression à Wimbledon. Mais la joueuse britannique n’a pas pu aller au bout de ses idées. Au milieu de la deuxième manche de son match face à Ajla Tomljanovic, sur le Centre Court, la 338eme joueuse mondiale a dû quitter le court, ne se sentant pas au mieux de sa forme. Après quelques minutes d’attente, l’arbitre de chaise a confirmé l’abandon de la Britannique. Quelques heures après cet incident, Emma Raducanu a confirmé via son compte officiel Twitter qu’elle se sentait « beaucoup mieux ». Saluant tout d’abord son adversaire « pour son incroyable performance » et se disant « désolée que notre match se soit terminé de cette manière », la native de Toronto a confié qu’elle pensait « avoir été rattrapée par tout cette expérience », ajoutant qu’elle jouait « e meilleur tennis de (sa) vie devant un public exceptionnel cette semaine ».La Britannique a ensuite expliqué ce qui lui était arrivé sur le court. « A la fin du premier set, après des échanges très intenses, j’ai commencé à avoir des difficultés pour respirer et j’ai eu des vertiges, assure Emma Raducanu dans son message. L’équipe médicale m’a conseillé de ne pas continuer la partie et, même si j’ai ressenti que c’était la chose la plus difficile à faire au monde, je ne me sentais pas suffisamment bien pour continuer. » Reconnaissante envers le public qui était derrière elle à chaque match, elle assure que « ce qui est arrivé va beaucoup (l)’aider à apprendre ce que signifie jouer au plus haut niveau » et qu’elle compte « revenir plus forte » avec l’impatience de « voir ce qui (l)’attend le long du chemin. » Malgré tout, cette qualification pour les huitièmes de finale à Wimbledon va permettre à Emma Raducanu de faire une belle remontée au classement WTA, avec une entrée dans le Top 200 dès lundi prochain.