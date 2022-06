Wimbledon (F) : Mladenovic plombée par son début de match

2018 champion @AngeliqueKerber secures her place in the second round, beating Kristina Mladenovic, 6-0, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/4bBTtmw31v

Mladenovic y a cru dans le deuxième set

Kristina Mladenovic s'est réveillée bien trop tard ! Opposée à l'ancienne gagnante du tournoi Angelique Kerber, la Française est passée complètement à côté de son début de premier tour, et elle s'est finalement inclinée 6-0, 7-5 en 1h03 face à l'ancienne n°1 mondiale. "Kiki" n'avait pas gagné un seul match sur gazon depuis Roland-Garros, mais s'était imposée lors d'un WTA125 en Italie sur terre battue il y a deux semaines. Mais sur le gazon londonien,et seulement neuf points marqués par la 120eme mondiale, complètement étouffée.Sur sa lancée, la joueuse allemande, éliminée en quarts de finale à Bad Homburg la semaine passée par Alizé Cornet, a pris le service adverse d'entrée de deuxième manche, et on pouvait s'attendre au pire pour la tricolore. Mais Kristina Mladenovic a enfin fini par se réveiller. Elle a remporté son premier jeu pour revenir à 1-2 et dans la foulée, et a breaké Kerber sur un jeu blanc pour égaliser à 2-2.C'est donc elle qui affrontera Magda Linette au tour suivant, alors que la Française, qui ne jouera pas en double, va désormais aller jouer le WTA125 de Contrexéville la semaine prochaine.