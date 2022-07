Wimbledon (F) : Krejcikova n'enchaîne pas

Barbora Krejcikova rêvait d'aligner une troisième victoire de suite pour la première fois depuis l'Open d'Australie. La joueuse tchèque, absente pendant trois mois pour cause de blessure au coude et d'usure mentale après une saison 2021 qui l'a notamment vue remporter Roland-Garros, a remporté ses deux premiers matchs depuis le mois de février cette semaine, mais pas le troisième. Opposée à Alja Tomljanovic, classée trente rangs derrière elle (14eme contre 44eme), la joueuse de 26 ans s'est inclinée 2-6, 6-4, 6-3 en 2h04. Tout s'est pourtant bien passé dans le premier set, remporté grâce à trois breaks, mais dans le deuxième, elle a perdu son service au pire moment, à 4-5. Les deux joueuses ont donc dû se départager dans un troisième set et l'Australienne n'a eu besoin que d'un break, à 3-2, pour l'emporter. Krejcikova, qui s'était fait soigner le pied gauche en début de manche, a eu deux occasions de débreak alors que son adversaire servait pour le match, mais elle les a manquées. Tomljanovic, qui n'a disputé qu'un seul huitième de finale dans tous les autres Grands Chelem, s'en offre un deuxième de suite à Wimbledon (elle avait perdu en quarts contre Barty l'an passé). La n°44 mondiale sera opposée à Iga Swiatek ou Alizé Cornet lundi.