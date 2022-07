Wimbledon (F) : Halep écrase Badosa et retrouve les quarts, première pour Rybakina

Rybakina trace sa route

Depuis Su-wei Hsieh au troisième tour en 2018, aucune joueuse n'est parvenue à battre Simona Halep à Wimbledon ! La Roumaine avait remporté le tournoi en 2019, puis le tournoi n'avait pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, puis elle avait déclaré forfait en 2021 après une grave blessure au mollet survenue à Rome. De retour sur le lieu de son triomphe, la Roumaine de 30 ans, désormais 18eme mondiale, vit un tournoi quasi-parfait, avec quatre victoires en deux sets. Après Muchova, Flipkens et Frech, c'est Paula Badosa, la n°4 mondiale, qui a subi la loi de l'ancienne n°1 mondiale, et de quelle façon !La Roumaine a sauvé la seule balle de break que s'est procurée Badosa, et lui a pris son service à 1-1, 3-1 et 5-1 dans le premier set et à 3-2 et 5-2 dans le deuxième. Auteure de seulement 9 fautes directes, contre 20 pour son adversaire, voilà donc Halep en quarts de finale à Wimbledon pour la cinquième fois de sa carrière. Elle affrontera Amanda Anisimova au tour suivant.La tête de série n°17, Elena Rybakina, poursuit également son parcours, après sa victoire 7-5, 6-3 sur Petra Martic. La Kazakhe de 23 ans disputera son tout premier quart de finale à Wimbledon, après avoir livré un match solide. Après avoir mené 3-0 dans le premier set, elle a perdu quatre jeux de suite, mais a su reprendre le service adverse au meilleur moment, à 6-5.Prochaine adversaire : Ajla Tomljanovic.