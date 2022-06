Wimbledon (F) : Garcia et Parry au rendez-vous

Tout se passe bien pour la délégation française à Wimbledon en ce lundi. Trois Bleus ont déjà décroché leur qualification pour le deuxième tour (Halys, Humbert, Mannarino), et deux Bleues ont passé le premier tour également. A commencer par Caroline Garcia, 55eme mondiale, qui a parfaitement enchaîné après sa belle victoire au tournoi de Bad Homburg ce samedi. Sur sa lancée, la Lyonnaise s'est défaite de la wild-card britannique Yuriko Miyazaki, 204eme mondiale, qu'elle affrontait pour la première fois. Strappée au niveau des deux cuisses, Garcia n'était pas dans la forme de sa vie, mais elle a fini par l'emporter 4-6, 6-1, 7-6 après un combat de 2h19. Auteure de 9 aces et 5 doubles-fautes durant cette rencontre, la Française a perdu le premier set en cédant sa mise en jeu à 4-4. Mais elle s'est parfaitement reprise en déroulant son tennis dans la deuxième, avec des breaks à 1-0 et 3-0. Et alors qu'on pensait que Garcia avait pris le dessus sur son adversaire en menant 3-1 dans le troisième set, Miyazaki est revenue et tout s'est finalement joué au super tie-break. Un exercice dans lequel Garcia a mené de bout en bout (3-0, 5-3, 7-4) et l'a emporté 10-4. Pour la première fois depuis 2017 et son huitième de finale contre Johanna Konta, la Française verra donc le deuxième tour à Wimbledon. Et ce sera forcément sur un grand court, puisqu'elle va défier la chouchoute du public, Emma Raducanu, n°11 mondiale et tombeuse d'Alison Van Uytvanck pour son entrée en lice : 6-4, 6-4 en 1h41, après avoir pourtant été menée 3-1 dans le deuxième set.

Parry s'offre une tête de série

L'autre bonne nouvelle du jour côté français est venue de Diane Parry qui, à 19 ans, disputait son tout premier match à Wimbledon et s'est imposée contre la tête de série n°31, Kaia Kanepi. La 77eme mondiale l'a emporté 6-4, 6-4 en 1h20 au terme d'une rencontre très solide. Elle a empoché le premier set en breakant à 3-3 et en ne perdant que quatre points sur son service. Et dans le deuxième, elle a réussi à revenir de 1-3 à 4-4, avant de signer le break décisif à 4-4 et remporter ce match. Au prochain tour, elle aura un bon coup à jouer, contre la qualifiée japonaise Hontama, avant un éventuel troisième tour face à Ons Jabeur.