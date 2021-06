Wimbledon (F) : Garcia balayée elle aussi, Cornet et Burel joueront mercredi

Fin du deuxième jour à Wimbledon et toujours pas la moindre victoire française dans le tableau féminin. Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Caroline Garcia, loin au classement WTA, ont toutes hérité de têtes de série au premier tour, et après Ferro et Mladenovic lundi, c'est Garcia qui a disparu du tournoi en deux sets. Opposée à la n°26 mondiale Jessica Pegula, la Lyonnaise (76eme) n'a pas existé et s'est inclinée 6-3, 6-1 en 1h02. Même si elle a servi 7 aces, elle a également commis 5 doubles-fautes et a été breakée à quatre reprises : à 1-1 et 5-3 dans le premier set et à 2-1 et 4-1 dans le deuxième. Pendant ce temps, Pegula n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Pour la quatrième fois en huit participations, Caroline Garcia s'incline donc dès le premier tour. Le changement d'entraîneur n'a pour le moment eu aucun effet sur la Française.

Cornet et Burel, derniers espoirs

En raison de la pluie, le programme a pris beaucoup de retard, et deux Bleues devront donc débuter leur tournoi mercredi, jour où certaines disputeront déjà leur deuxième tour. Il s'agit d'Alizé Cornet et de Clara Burel. La n°58eme mondiale aura le redoutable honneur d'affronter la n°7, Bianca Andreescu, qu'elle a battue il y a deux semaines en deux sets à Berlin. Mais la Canadienne, quand elle n'est pas blessée, est redoutable. Quant à Clara Burel, 143eme mondiale et sortie des qualifications, elle a eu de la chance en héritant d'une autre joueuse qualifiée, Ellen Perez, moins bien classée qu'elle (235eme). Combien de Françaises seront présentes au deuxième tour ? Zéro, une ou deux. Ce sera de toute façon trop peu.