Une raclée pour Fiona Ferro ! Opposée à la gagnante de Wimbledon 2017 Garbine Muguruza (12eme mondiale), la Française (51eme) n'a pas existé lors de ce premier tour qui a débuté avec plusieurs heures de retard en raison de la pluie. Elle s'est inclinée 6-0, 6-1 en seulement 50 minutes ! Complètement dépassée au service, avec 2 doubles-fautes commises, 45% de premières balles et sept breaks concédés, et dans le jeu avec seulement 7 coups gagnants pour 22 fautes directes (10-7 pour l'Espagnole), Ferro n'a remporté que cinq points dans le premier set, puis s'est un peu réveillée dans le deuxième. Menée 5-0, elle a effacé l'un de ses breaks de retard pour revenir à 5-1 mais n'a pas réussi la remontada du siècle, se faisant breaker blanc dès le jeu suivant. C'est une saison sur gazon à oublier pour Fiona Ferro, qui n'a pas remporté un seul match sur la surface verte en 2021.

Mladenovic déçoit aussi

La deuxième Française en lice ce lundi n'a pas fait beaucoup mieux... Elle aussi opposée à une tête de série, Elena Rybakina (n°18), Kristina Mladenovic s'est lourdement inclinée 6-4, 6-0 en 55 minutes. Auteure de 5 doubles-fautes, "Kiki" (59eme) n'a pas réussi à se procurer la moindre balle de break sur le service de la Kazakhe, qui lui a chipé son service à 1-1 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le deuxième. Mladenovic, qui a demandé l'intervention du kiné à 3-0 pour soigner sa cuisse gauche dans la deuxième manche (pour gagner du temps avant l'obscurité ?) n'a réussi que 6 coups gagnants pour 15 fautes directes dans cette partie. Encore une déception pour la Française, qui devrait sortir du Top 60 dans deux semaines. A noter que le match de Carolina Garcia contre Jessica Pegula, dans la même partie de tableau, a été reporté à mardi en raison de la pluie.