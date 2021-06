Pas de cadeau pour les Bleues ! Le tirage au sort du tableau féminin de Wimbledon ne s'est pas montré tendre envers nos Françaises. Toutes nos représentantes en lice auront en effet face à elles dès leur premier match des pointures du circuit. Alizé Cornet et Fiona Ferro ont tout particulièrement été mal loties. Même si elle avait créé l'exploit contre la Canadienne il y a deux semaines à Berlin, la Niçoise aura notamment fort à faire, puisque le tirage a de nouveau dressé en travers de sa route Bianca Andreescu, septième au classement mondial. En Allemagne, Cornet avait également fait chuter Garbine Muguruza. Il n'empêche que l'Espagnole victorieuse du tournoi en 2017 après avoir atteint la finale deux ans plus tôt reste une redoutable adversaire, surtout dans les grands rendez-vous. Notre numéro 1 Fiona Ferro est prévenue : elle devra sortir un gros match pour briser d'entrée les espoirs de la numéro 13 mondiale.

Des demi-finales de feu au programme ?

Le constat vaut également pour Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, toutes deux opposées elles aussi à des têtes de série. La première affrontera Jessica Pegula, qui a corrigé plusieurs fois Mladenovic ces derniers mois. La Nordiste, elle, devra se défaire d'une joueuse encore mieux classée que Pegula : la Russe Elena Rybakina, 21eme au classement et quart de finaliste il y a deux semaines à Paris, où Barbora Krejcikova avait enlevé son premier titre en Grand Chelem. La Tchèque pourrait faire face à la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty en huitièmes de finale. L'Australienne pourrait défier deux tours plus tard l'Américaine Serena Williams, sept fois titrée à Wimbledon et finaliste malheureuse (défaite contre Halep, forfait cette année) lors de la dernière édition du tournoi. Dans l'autre demi-finale, Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2, pourrait retrouver Iga Swiatek, battue d'entrée à Londres lors de son unique participation.



WIMBLEDON (France, Grand Chelem, gazon, 40 millions d'euros)

Tenant du titre : Simona Halep (ROU)



Barty (AUS, n°1) - Suarez Navarro (ESP)

Blinkova (RUS) - Babos (HUN)

Q ou LL - Vandeweghe (USA)

Siniakova (RTC) - Konta (GBR, n°27)



Bertens (PBS, n°17) - Kostyuk (UKR)

Sevastova (LET) - Diyaz (KAZ)

Petkovic (ALL) - Paolini (ITA)

Tauson (DAN) - Krejcikova (RTC, n°14)



Azarenka (BLR, n°12) - Kozlova (UKR)

Cirstea (ROU) - Murray Sharan (GBR, WC)

Raducanu (GBR, WC) - Q ou LL

Vondrousova (RTC) - Kontaveit (EST, n°24)



Kasatkina (RUS, n°31) - Tig (ROU)

Fernandez (CAN) - Ostapenko (LET)

Q ou LL - Tomljanovic (AUS)

Cornet (FRA) - Andreescu (CAN, n°5)



Svitolina (UKR, n°3) - Van Uytvanck (BEL)

Linette (POL) - Anisimova (USA)

Q ou LL - Putintseva (KAZ)

Bolsova (ESP) - Badosa (ESP, n°30)



Muchova (RTC, n°19) - Zhang (CHN)

Teichmann (SUI) - Giorgi (ITA)

Kr.Pliskova (RTC) - Kovinic (MON)

Bogdan (ROU) - Pavlyuchenkova (RUS, n°16)



Bencic (SUI, n°9) - Juvan (SLO)

Q ou LL - Q ou LL

Vesnina (RUS) - Trevisan (ITA)

Jones (GBR, WC) - Gauff (ISA, n°20)



Kerber (ALL, n°25) - Stojanovic (SER)

Sorribes Tormo (ESP) - Q ou LL

Hibino (JAP) - Pera (USA)

Sasnovich (BLR) - S.Williams (USA, n°6)



Ka.Pliskova (RTC) - Zidansek (SLO)

Vekic (CRO) - Potapova (RUS)

Li (USA) - Podoroska (ARG)

Martincova (RTC) - Riske (USA, n°28)



Pegula (USA, n°22) - Garcia (FRA)

Samsonova (RUS, WC) - Kanepi (EST)

Q ou LL - Watson (GBR)

Stephens (USA) - Kvitova (RTC, n°10)



Mertens (BEL, n°13) - Dart (GBR, WC)

Zhu (CHN) - Barthel (ALL)

Burrage (GBR, WC) - Davis (USA)

Q ou LL - Keys (USA, n°23)



Kudermetova (RUS, n°29) - Golubic (SUI)

Hercog (SLO) - Collins (USA)

Brengle (USA) - McHale (USA)

Q ou LL - Kenin (USA, n°4)



Swiatek (POL, n°7) - Hsieh (TPE)

Bouzkova (RTC) - Zvonareva (RUS)

Begu (ROU) - Q ou LL

Gracheva (RUS) - Martic (CRO, n°26)



Jabeur (TUN, n°21) - Peterson (SUE)

Buzarnescu (ROU) - V.Williams (USA)

Kuznetsova (RUS) - Q ou LL

Ferro (FRA) - Muguruza (ESP, n°11)



Sakkari (GRE, n°15) - Rus (PBS)

Rogers (USA) - Stosur (AUS)

Doi (JAP) - Q ou LL

Mladenovic (FRA) - Rybakina (KAZ, n°18)



Alexandrova (RUS, n°32) - Siegemund (ALL)

Q ou LL - Q ou LL

Q ou LL - Boultier (WC)

Q ou LL - Sabalenka (BLR, n°2)