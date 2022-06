Wimbledon (F) : Burel déçoit face à Boulter

Caroline Garcia, Alizé Cornet et Diane Parry restent les seules qualifiées françaises pour le deuxième tour de Wimbledon, en attendant éventuellement Harmony Tan. Clara Burel, l'avant-dernière tricolore en lice, est en effet tombée dès son entrée en lice, juste avant que la nuit ne vienne interrompre cette deuxième journée du tournoi. Opposée à une joueuse pourtant moins bien classée (118eme contre 95eme), la jeune Bretonne de 21 ans s'est inclinée contre la wild-card britannique Katie Boulter, sur le score de 7-5, 6-3 en 1h19. Trop irrégulière au service (8 aces, 5 doubles-fautes, 4 breaks concédés), Burel a perdu le premier set après avoir pourtant mené 3-0 pour commencer, puis le deuxième en craquant à partir de 3-3. Contrairement à l'an passé, elle ne verra donc pas le deuxième tour.

Andreescu va défier Rybakina

Parmi les autres résultats de la soirée, on notera la qualification de l'ancienne gagnante de l'US Open Bianca Andreescu, battue samedi en finale à Bad Homburg par Caroline Garcia et tombeuse de la qualifiée américaine Emina Bektas en 55 minutes (6-1, 6-3). Elle affrontera la tête de série n°17 Elena Rybakina, qui a éliminé Coco Vandeweghe 7-6, 7-5 grâce à 12 aces et aucun break concédé. Qualification également de Sara Sorribes Tormo (n°32) en ne laissant que trois jeux à Christina McHale. En revanche, le tournoi est déjà terminé pour Camila Giorgi (n°21), demi-finaliste à Eastbourne et éliminée par Magdalena Frech (7-6, 6-1), et pour Shelby Rogers (n°30), tombée contre Petra Martic (6-2, 7-6), malgré 10 doubles-fautes pour la Croate.