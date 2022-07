Paula Badosa ne manquera pas les huitièmes de finale à Wimbledon. L’Espagnole, tête de série numéro 4, a pris le meilleur sur Petra Kvitova pour valider son billet. Une rencontre que la Tchèque a très bien démarré avec un break autoritaire dès le premier jeu puis une occasion de double break manquée. La native de Manhattan a alors commencé à réagir mais a manqué de réussite sur ses cinq premières balles de débreak, laissant ainsi Petra Kvitova faire la course en tête au tableau d’affichage. Toutefois, au moment de servir pour le gain du premier set, la machine s’est enrayée pour celle qui s’est imposée à deux reprises sur le gazon londonien, en 2011 et 2014. Incapable d’obtenir la moindre balle de set, Petra Kvitova a laissé Paula Badosa se relancer. Remportant quatre jeux de suite, la numéro 4 mondiale a arraché le gain de la première manche aux portes du jeu décisif.

Badosa blasts her way into the fourth round, beating Petra Kvitova 7-5, 7-6(4)

She faces Simona Halep next...#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/4Gj2CjydA7



— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022





Badosa a su se montrer patiente



L’entame du deuxième set a vu les deux joueuses tenir leur service puis Petra Kvitova montrer les premiers signes de faiblesse. Toutefois, après avoir sauvé pas moins de cinq balles de break, la Tchèque a tenu bon et continué le bras de fer avec l’Espagnole. Le septième jeu n’est pas passé loin d’être crucial pour elle. En effet, à quatre reprises, Petra Kvitova a eu l’occasion de prendre le service de Paula Badosa mais, cette fois, c’est elle qui a fait de la résistance. En conséquence, un jeu décisif a été nécessaire pour les départager. Remportant le premier point disputé sur le service de son adversaire, l’Espagnole a pu faire la course en tête en assurant sur son propre engagement. La deuxième balle de match, sur le service de Petra Kvitova, a été la bonne pour Paula Badosa (7-5, 7-6 en 2h07’), qui rejoint Simona Halep en huitièmes de finale de Wimbledon et égale son meilleur résultat dans le Grand Chelem londonien.