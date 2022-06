Wimbledon (F) : Badosa, Krejcikova et Pegula au troisième tour, pas Andreescu

Belle journée globalement pour les têtes de série à Wimbledon. La plupart d'entre elles verront le troisième tour samedi. A commencer par la n°4, Paula Badosa, qui n'a pas connu trop de problèmes pour disposer d'Irina Mara. L'Espagnole s'est imposée 6-3, 6-2 en 1h13 contre la Roumaine, en servant 6 aces et en ne se faisant breaker qu'une seule fois, alors qu'elle menait déjà 3-1 dans le premier set. Elle affrontera pour une place en deuxième semaine Petra Kvitova, ancienne double gagnante du tournoi, qui a éliminé une autre Roumaine, Ana Bogdan. La tête de série n°25 l'a emporté 6-1, 7-6 en 1h46, grâce notamment à 10 aces, et malgré un deuxième set mouvementée, où elle a mené 5-1 puis a manqué une balle de match à 5-4, avant de sauver deux balles de set à 5-6 et finalement s'imposer au tie-break (7-5).

Krejcikova enchaîne enfin

La tête de série n°8, Jessica Pegula, sera elle aussi au rendez-vous du troisième tour, après son succès en trois sets sur la Britannique Harriet Dart : 4-6, 6-3, 6-1 en 1h51 dans un match à onze breaks. Dans le même huitième de tableau, Elena Rybakina, tête de série n°17, a battu une joueuse non tête de série mais redoutable, Bianca Andreescu. La Kazakhe s'est imposée 6-7, 7-6 en 1h38 contre l'ancienne gagnante de l'US Open, aujourd'hui 56eme mondiale, en breakant à 5-4 dans le premier set puis en gagnant le tie-break du deuxième 7-5. Qualification également d'Elise Mertens (n°24), mais que ce fut dur pour la Belge, qui a dû batailler pendant 3h17 pour éliminer Panna Udvardy : 3-6, 7-6, 7-5, malgré 10 doubles-fautes et 16 balles de break à défendre (5 breaks concédés), et après avoir dû sauver deux balles de match à 6-5 dans le deuxième set. Dans le huitième de tableau d'Iga Swiatek, Barbora Krejcikova a enchaîné deux victoires de suite pour la première fois depuis l'Open d'Australie, en disposant de Viktorija Golubic : 6-3, 6-4 en 1h44, après avoir pourtant été menée 3-1 dans le deuxième set. A 20 ans, Amanda Anisimova, 25eme mondiale, va quant à elle jouer son premier troisième tour à Wimbledon, après son succès 2-6, 6-3, 6-4 sur sa compatriote américaine Lauren Davis, malgré des difficultés sur les balles de break, puisque Davis en a converti 4 sur 4.