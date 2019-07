Wimbledon / En Roux Libre : "Nadal-Kyrgios, une odeur de poudre !"

Kyrgios - Nadal, c’est un peu le choc du 2ème tour que tout le monde attend ici. Au-delà du fait que ça soit un choc « tennistique », c’est aussi un choc en dehors du court car ils se sont un petit peu « frités » par presse interposée, notamment après la défaite de Nadal à Acapulco contre Kyrgios. Il y a eu une fin de match un peu épique où Kyrgios a sauvé trois matchs de balle. Nadal affirme alors qu’il manque un peu de respect envers lui et à ses supporters. Ces faits de match ont fait que Kyrgios, sur la fin, soit parvenu à renverser le match et à se moquer du public qui encourageait Nadal, en faisant des mimiques comme quoi il ne les entendait plus. Ça a été un peu chaud.

L’attitude de Kyrgios fait beaucoup parler. On a fait un petit débat d’ailleurs sur le plateau de Court Central en se demandant si son attitude faisait du bien au tennis. Pour ma part, je me suis régalé lors de son 1er tour. Tu vas voir du tennis mais c’est un vrai spectacle avec lui. C’est un peu du café-théâtre (sourire). Mais il n’y a pas que ça, « tennistiquement », c’est monstrueux ce qu’il produit : service, revers, coup droit : il a un talent. Ça sort de la raquette, il fait ce qu’il veut de la balle. Il le fait en marchant, en courant ou en sautant. Il a cette décontraction, cette façon de partager avec le public. Hier (mardi), tout le monde a apprécié, même Jordan Thompson qui a perdu son match en cinq sets. A la fin, ils se sont serrés la main et il y avait des grands sourires.



Kyrgios a déjà fait le show face à Thompson :



Moi qui était là, je ne me suis pas senti mal à l’aise à me dire : « Oh c’est nul ce qu’il fait ». Kyrgios est peut-être un peu diminué, il se touchait une cuisse donc j’espère qu’il sera à 100%. Et s’il a envie, c’est un match qui peut être dantesque, monstrueux. C’est une sacrée rivalité. Dans le jeu bien sûr avec un Nadal qui est capable comme personne de défendre son terrain et de mettre de l’intensité sur chaque point. Et, en face, un mec qui est capable de mettre Nadal ou n’importe quel joueur à dix mètres de la balle, qui est capable de jouer de façon très décousue et qui de mettre une ambiance différente dans un match. Il y a comme une odeur de sang, de sueur et de poudre dans ce match. Personnellement, j’ai très envie de le voir et je pense que je ne suis pas le seul (sourire).

Kyrgios a eu des mots forts à l’encontre de Nadal. On aime ou on n’aime pas mais c’est un mec qui fait ce qu’il dit et qui dit ce qu’il pense. Il a dit qu’il n’est pas comme lui, qu’il n’a pas la même mentalité, la même envie de s’entraîner ou la même ambition. Kyrgios a dit de Nadal : « Je respecte le joueur mais qu’il me respecte aussi. Je joue et je me comporte comme ça. Quand il perd, il se trouve des excuses. Moi, quand je perds, je reconnais que je suis mauvais. » Il faut le prendre avec un peu de recul, c’est assez drôle mais il y a un fond de vérité aussi. Cette forme d’insouciance et de liberté, à la fois sur le terrain et dans ses mots, je trouve que ça fait aussi du bien au tennis et ça va en faire un match monstrueux s’il a envie de le jouer avec toutes les armes qu’il a.

Moi la seule fois où je l’ai trouvé irrespectueux, c’est lorsqu’il a fait ses déclarations sur le terrain par rapport à Wawrinka où il a parlé de la vie privée. Et où là, à la rigueur, Wawrinka aurait pu aller lui coller « son poing dans la gueule » dans les vestiaires car il n’a pas à s’exprimer comme ça. J’attends le match de demain (jeudi) avec impatience et je pense que c’est le cas aussi de Nadal. Il a envie de lui montrer qu’il est le boss et il a envie de lui « mettre une fessée ». Je ne sais pas s’il y arrivera. Et Kyrgios a envie de montrer qu’il faudra compter sur lui. Je l’espère en tout cas…



Quand Kyrgios "pète un câble" à Rome :