Novak Djokovic entre encore un peu plus dans l'histoire. Ce dimanche, le Serbe, troisième joueur mondial et tête de série n°1, a triomphé en finale de Wimbledon en Grande-Bretagne, sur gazon, contre l'Australien Nick Kyrgios, 40eme joueur mondial, en quatre manches (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3)) et 3h04 de jeu. Un résultat qui permet donc au Serbe de compter désormais pas moins de 21 titres du Grand Chelem à son palmarès, soit un de moins que l'Espagnol Rafael Nadal, mais un de plus que le Suisse Roger Federer. Djokovic en est également désormais à 28 victoires de rang sur ce même gazon londonien, lui qui est invaincu sur le Centre Court depuis 2013.

"J'ai vu Pete Sampras remporter son premier Wimbledon"



De quoi forcément le laisser sans voix, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Tennis Actu : "Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que ce trophée représente à mes yeux. Ça a toujours été le tournoi le plus spécial dans mon cœur. Celui qui m'a inspiré et qui m'a motivé à jouer au tennis. J'avais 5 ans dans le restaurant de mes parents et j'ai vu Pete Sampras remporter son premier Wimbledon. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une raquette. Je rêvais de jouer sur ce court. À chaque fois que je gagne ce trophée, cela signifie encore plus et je suis très reconnaissant d'être ici. Ce court est sans aucun doute le plus incroyable du monde. Ma fille est là aussi je ne l'avais pas vue. Elle n'a pas encore 5 ans et elle ne regarde pas mes matchs en direct. Peut-être qu'elle sera plus intéressée par le tennis l'année prochaine. Merci à toute mon équipe et à ma famille. Mon fils est le seul à ne pas être là, je pense qu'il joue un set contre le fils de Bob Bryan en ce moment. C'est ce qu'ils font souvent ces derniers jours."