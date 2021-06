Wimbledon : Djokovic satisfait de la qualité de son service

Contrairement à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic n’a pas manqué ses débuts à Wimbledon. Le numéro 1 mondial, qui a remporté les deux premières levées du Grand Chelem en Australie puis à Roland-Garros, a démarré la défense de son titre acquis en 2019 par un succès en quatre manches sur le Britannique Jack Draper. Auteur de 25 aces dans cette rencontre, le numéro 1 mondial a confié face à la presse sa satisfaction à ce sujet. « C'est l'une de mes meilleures performances au service dont je puisse me souvenir, toutes surfaces confondues, a déclaré le Serbe. Je ne peux pas être plus satisfait du rythme que j'avais sur ce geste. Sur gazon, ça aide évidemment beaucoup d'avoir tous ces points gratuits. » Face à un adversaire qui « s’est bien battu » et « a eu une bonne attitude », Novak Djokovic a admis n’avoir pas été suffisamment présent lors du premier set. « Je me suis un peu endormi sur les balles de break que j'ai obtenues au premier set. Mais j'ai réussi à élever mon niveau de jeu, a confié le double tenant du titre à Wimbledon. Je suis très satisfait de la manière dont j'ai joué dans les deuxième, troisième et quatrième sets. »

Djokovic : « On avait préféré rester en Serbie »

Aux yeux de Novak Djokovic, Jack Draper « pourrait encore s’améliorer sur ses déplacements », ajoutant qu’il « est encore jeune ». A l’occasion de cette conférence de presse, Novak Djokovic a également été interrogé sur une anecdote récemment sortie dans la presse britannique, assurant que le père de Jack Draper a tenté d’obtenir la nationalité britannique pour l’actuel numéro 1 mondial. « Je ne me souvenais plus de qui avait discuté avec mes parents à l'époque de cette potentielle nouvelle nationalité. Je suis surpris de voir que c'était son père, a déclaré le Serbe à ce sujet. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a longtemps. On avait eu une proposition mais les discussions n'avaient pas duré longtemps. Même si ça pouvait être tentant économiquement pour nous à l'époque, on avait préféré rester en Serbie. » Un choix qui fait le bonheur du tennis de son pays, qui peut s’appuyer sur un des plus grands joueurs en activité.