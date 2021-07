Wimbledon / Barty : « On n'est pas loin du miracle »

Quelle performance signée Ashleigh Barty ! Contrainte à l'abandon lors du 2eme tour à Roland-Garros, contre Magda Linette (6-1, 2-2), le 3 juin dernier, l'Australienne a parfaitement réagi à Wimbledon pour empocher son 2eme titre en Grand Chelem, environ un mois plus tard. « Ma blessure au bras droit ? On en a parlé après la finale avec les membres de mon équipe et ils m'ont avoué qu'ils ne m'avaient pas tout dit sur ma blessure. Selon l'avis de plusieurs spécialistes, ma blessure aurait dû me mettre hors du court pendant deux mois. Alors gagner ici... on n'est pas loin du miracle. Je ne remercierai jamais assez mon équipe : c'est grâce à eux que j'ai pu jouer sans douleur. Des fois, dans votre vie, les étoiles s'alignent et c'est ce qui m'est arrivé pendant ces 15 jours », a notamment confié la numéro une mondiale, samedi, en conférence de presse, à l'issue de son sacre sur le gazon londonien.

« Le All England Club est le temple du tennis »

« Après la perte du deuxième set, j'ai réussi à me remettre dans le match, prendre les points les uns après les autres. Tout s'est joué à quelques points. (...) Wimbledon est un tournoi très important dans l'histoire du tennis australien. Pour beaucoup de monde, le All England Club est le temple du tennis. Là où il est né, a par la suite expliqué la joueuse australienne, face à la presse. C'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre quand j'ai joué ce tournoi pour la première fois chez les juniors (tirée en 2011). C'est ici que j'ai vécu mes moments les plus durs de ma carrière (élimination au 3eme tour en 2018 et en 8emes de finale en 2019), mais aussi les plus beaux. Je suis très chanceuse. » Désormais, Barty devrait se reposer un peu avant de se rendre normalement à Tokyo pour disputer les Jeux Olympiques dans quelques semaines.