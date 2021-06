Wimbledon : Andy Murray et Venus Williams reçoivent une wild-card

Anciens vainqueurs de Wimbledon, Andy Murray et Venus Williams n’auront pas besoin de passer par les qualifications la semaine prochaine pour participer au mythique tournoi londonien, qui fait son retour au calendrier cette année après avoir été annulé en 2020. L’Ecossais et l’Américaine font en effet partie des cinq joueurs et six joueuses qui ont reçu une invitation pour entrer directement dans le tableau principal. A 34 ans, Andy Murray va participer à son 13eme Wilmbledon, un tournoi qu’il a remporté en 2013 et 2016 et dont il a disputé la finale en 2012. Absent depuis 2017 en simple (il avait juste joué le double en 2019), l’Ecossais, actuel 124eme mondial, tentera d’aller le plus loin possible, en fonction de son état physique. Venus Williams fêtera quant à elle ses 41 ans ce jeudi et va jouer son 22eme Wimbledon. Elle a remporté le tournoi en 2000, 2001, 2005, 2007 et 2008 et a joué la finale en 2002, 2003, 2009 et 2017. Désormais 103eme mondiale, l’Américaine, qui n’a toujours pas évoqué la retraite, n’a remporté que deux matchs cette saison, et aucun depuis l’Open d’Australie. Alcaraz invité également

Parmi les autres bénéficiaires d’une wild-card, on retrouve le grand espoir du tennis espagnol Carlos Alcaraz (18 ans, 78eme), qui n’était pas encore dans le Top 100 au moment où la liste des engagés pour Wimbledon a été arrêtée et qui n'a jamais joué sur gazon sur le circuit ATP, et les Britanniques Lima Broady, Jay Clarke et Jack Draper (qui vient d’éliminer Jannik Sinner au Queen’s). Du côté des filles, les Britanniques Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones et Samantha Murray Sharan ont également reçu une invitation. Trois autres wild-cards masculines seront annoncées prochainement, alors que les deux wild-card féminines qui restaient à attribuer ne le seront pas, sans doute pour une question de niveau tennistique. Ce seront donc les deux joueuses les mieux classées n'entrant pas directement dans le tableau principal qui l'intégreront.