Williams ouvre la porte à Murray

Andy Murray va disputer le double à Wimbledon. Mais l'Ecossais souhaiterait également jouer le double-mixte. Pour cela, il avait lancé l'idée de jouer avec Serena Williams. Quelques semaines plus tard, l'Américaine semble ouverte à cette éventualité.

Ce samedi, alors qu'elle était interrogée sur le sujet, Williams a indiqué: "Je suis libre. Je me sens mieux maintenant, donc je suis assurément disponible." Mais la cadette des sœurs Williams de préciser dans la foulée et dans des propos relayés par Metro: "Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va attendre et voir. Surtout en ce qui concerne mon genou." Feuilleton à suivre.