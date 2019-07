Tsonga passe encore en 3 sets

Jo-Wilfried Tsonga a passé près du double de temps sur le court ce jeudi, à l'occasion de son 2e tour victorieux à Wimbledon face au Lituanien Ricardas Berankis (77e mondial), par rapport à son entrée en lice deux jours plus tôt.

Et pourtant, le Manceau, qui n'avait eu quasiment qu'à se présenter sur le court face au fantôme de Bernard Tomic, balayé en 58mn et... d'ailleurs sanctionné pour non-combativité, a connu à nouveau un match sans grandes difficultés, négocié à nouveau en 3 sets secs et 1h46 de jeu (7-6 [4], 6-3, 6-3).

'Jo' s'offre ainsi sans trop forcer, ni puiser dans ses réserves, une 10e apparition en 16e de finale avec la perspective d'affronter le vainqueur du choc entre Nick Kyrgios et Rafael Nadal.