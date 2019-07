Svitolina, première(s)

Elina Svitolina, qui n’avait jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem, son meilleur résultat jusqu’alors, à l’Open d’Australie (2018, 2019) et à Roland-Garros (2015, 2017), a réussi à rejoindre le dernier carré de Wimbledon, où elle affrontera Simona Halep.

La 8e joueuse mondiale a dominé mardi la Tchèque Karolina Muchova (68e), qui disputait son premier quart en Majeur (7-5, 6-4 en 1h31).

Elle devient aussi la première Ukrainienne a atteindre les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem.

Through to her first Grand Slam semi-final @ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6