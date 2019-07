A 33 ans, Barbora Strycova va disputer à Wimbledon sa première demi-finale en Grand Chelem, contre Serena Williams.

La Tchèque, 54e mondiale, l’a emporté mardi en deux manches contre la 18e au classement WTA, la Britannique Johanna Konta (7-6[5], 6-1 en 1h36).

Serena Williams awaits for a place in the #Wimbledon final…@BaraStrycova is into her first ever Grand Slam semi-final after beating Johanna Konta pic.twitter.com/vHPxMvFwV7