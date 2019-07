Simon rate le coche en 5 sets

C'est un de ces marathons en 5 sets, auquel il est habitué en Grand Chelem, que Gilles Simon, l'un des hommes en forme de cette saison sur gazon, a fini par perdre ce jeudi à Wimbledon son match du 2e tour contre Tennys Sandgren.

Et pourtant, face au 94e joueur mondial, le finaliste du Queen's et tête de série n°20 avait a priori fait le plus dur en étant capable de remonter un handicap de 2 sets et même de faire le break dans la 5e manche.

Las. Il en aura manqué à Simon et c'est Sandgren qui finira le plus fort pour s'imposer (6-2, 6-3, 4-6, 3-6, 8-6) et avoir le droit de défier Fabio Fognini (n°12) au prochain tour.