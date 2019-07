Sharapova jette l'éponge contre Parmentier

Maria Sharapova pensait sans doute tenir sa qualification pour le 2e tour de ce Wimbledon en menant un set et un break dans la seconde manche dans le match qui l'opposait ce mardi à la Française Pauline Parmentier.

Mais la Russe a dû déchanter, débreakée et contrainte finalement de disputer un 3e set fatal (4-6, 7-6 [4], 5-0, Ab.) dans lequel l'ex-numéro un mondiale va se retrouver diminuée physiquement, un emplâtre sur l'avant-bras gauche et grimaçante, au point d'être menée 5 jeux à 0 et de finalement... jeter l'éponge. Plus ou moins correct, penseront certains, mais celle qui n'avait plus joué en Grand Chelem depuis son 8e de finale à l'Open d'Australie en début d'année, avant de déclarer forfait à Roland-Garros en raison d'une blessure à l'épaule, quitter le court en larmes.

'Paupau', qui n'a jamais dépassé le 2e tour à Londres, ne s'en plaindra pas, elle qui affrontera l'Espagnole Carla Suarez-Navarro, tête de série n°30 et tombeuse de Sam Stosur (6-2, 7-5).