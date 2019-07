Serena Williams ne rassure pas

Toujours en quête du record absolu des titres du Grand Chelem, Serena Williams poursuit son chemin à Wimbledon. Mais que ce 2e tour aura été compliqué pour l'Américaine face à une Slovène de 18 ans, Kaja Juvan (133e mondiale).

Her 105th match at #Wimbledon is a winning one.@serenawilliams is pushed all the way by 18-year-old Youth Olympics gold medallist Kaja Juvan to advance to the third round pic.twitter.com/qi8xr6PyLv