Serena Williams débute bien

A la différence de sa soeur Venus, surprise la veille par sa jeune compatriote Cori Gauf (15 ans), Serena Williams n'a pas raté ce mardi son entrée en lice à Wimbledon.

L'Américaine, en quête du record absolue de titres en Grand Chelem en cas de victoire finale, a parfaitement négocié ce premier match face à la modeste Italienne Giulia Gatto-Monticone, 161e joueuse mondiale issue des qualifications, qui s'incline en toute logique contre la tête de série n°11 (6-2, 7-5) en 1h20.

Serena voudra évidemment confirmer au prochain tout contre la gagnante du match entre la Tchèque Krystyna Pliskova et une autre qualifiée slovène Kaja Juvan.

