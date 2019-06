Qualifs: Un Barrère renversant et Moutet dans le tableau, pas Couacaud

Trois Français étaient engagés au dernier tour des qualifications de Wimbledon jeudi, et deux d’entre eux ont décroché leur billet.

Si Enzo Couacaud a été sèchement battu par le Polonais Kamil Majchrzak (6-2, 6-4, 6-0), Grégoire Barrère a renversé une situation bien compromise face au Britannique Liam Broady (3-6, 0-6, 6-2, 6-4, 6-3) alors que Corentin Moutet n’a pas tremblé contre l’Australien Andrew Harris (6-2, 6-4, 6-4).

What a comeback. What a celebration.



Two sets down, @GregBarrere battles back to secure his spot in the #Wimbledon main draw after beating Liam Broady 3-6, 0-6, 6-2, 6-4, 6-3 pic.twitter.com/HbEvOqEd1R