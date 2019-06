Les qualifications féminines de Wimbledon ont débuté mardi.

Le premier tour s'est avéré plutôt positif pour les Françaises, avec trois victoires en cinq matches.

Amandine Hesse, Oceane Dodin et Jessika Ponchet seront ainsi au deuxième tour, après leurs succès respectifs face à Rebecca Sramkova (7-6, 6-3), Dejana Radanovic (7-6, 7-5) et Martina Trevisan (6-3, 6-4). C'est terminé pour Chloe Paquet et Myrtille Georges, battues par Gabriella Taylor (7-6, 6-4) et Anna Zaja (7-6, 6-7, 6-3).