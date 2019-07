Pouille au rendez-vous avec Federer

Le match des copains a tourné en faveur du Français le mieux classé ce jeudi, à Wimbledon, entre Lucas Pouille, tête de série n°27, et Grégoire Barrere, inséparables depuis l'âge de 10 ans.

Pouille, solide vainqueur en 3 sets (6-1, 7-6 [0], 6-4) et seulement 1h37 de jeu, a parfaitement négocié cette confrontation fratricide avec le 116e joueur mondial, issu des qualifications et qui aura perdu pied dès la première manche. La suite des débats sera plus équilibrée, mais le protégé d'Amélie Mauresmo va savoir faire la différence dans les moments importants, tant dans un jeu décisif survolé que dans le dernier set, où il savait faire le break au bon moment pour conclure.

Après Gasquet au 1er tour et donc son ami Barrere, Pouille arrête là sa revue d'effectif tricolore pour s'offrir en 16e de finale un choc face à sa majesté Roger Federer.