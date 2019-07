Pliskova et Svitolina qualifiées sans encombre 

Karolina Pliskova s'est facilement qualifiée pour le 2e tour de Wimbledon après sa victoire en deux sets, ce lundi, face à Zhu Lin (6-2, 7-6). La tête de série numéro 3 du tournoi londonien retrouvera Anna-Karolina Schmiedlova ou Monica Puig au tour suivant.

Toujours chez les dames, Elina Svitolina et Madison Keys ont également pu rejoindre le 2e tour après leurs victoires face à Daria Gavrilova (7-5, 6-0) et Luksika Kumkhum (6-3, 6-2). Les deux joueuses défieront, respectivement, Margarita Gasparyan et Polona Hercog au tour suivant.

Enfin, Anna Kontaveit affrontera Heather Watson au prochain tour, elle qui a remporté dans la douleur sa confrontation face à Shelby Rogers en trois sets (6-0, 3-6, 6-4).