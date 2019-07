Parmentier: "Abandonner à 5-0, c’est pas terrible..."

En jetant l’éponge, menée 5 jeux 0 dans le 3e set, Maria Sharapova, blessée, n’a sans doute pas arrangé sa réputation. Mais Pauline Parmentier en profite pour franchir un tour à Wimbledon (4-6, 7-6, 5-0, Ab.).

"Non, pas très classe, a réagi sur le plateau de beIN SPORTS la native de Cucq, mais je ne m’attendais pas à quelque chose de différent. Je pensais qu’elle abandonnerait avant, parce qu’elle était vraiment diminuée… Abandonner à 5-0, c’est pas terrible. Quand j’ai vu le tirage au sort, j’étais un peu déçue, même si on me disait que ce n’est plus la Sharapova de la grande époque. C’est quand même quelqu’un qui a marqué le tennis féminin…"