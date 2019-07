Osaka s'enfonce

Ce n’était pas un accident. Roland-Garros et son élimination dès le troisième tour, Birmingham encore tout récemment et sa défaite prématurée au deuxième palier, tout cela n’augurait rien de bon pour une Naomi Osaka éclipsée en tête de la hiérarchie mondiale par l’Australienne Ashleigh Barty après le triomphe de cette dernière sur le pré anglais de Birmingham il y a huit jours.

Ce lundi pour son entrée en lice à Wimbledon, la Japonaise a calé, éliminée comme deux semaines plus tôt par la Kazakhe Yulia Putintseva. Deux manches ont suffi à celle-ci pour s’offrir le scalp de la tête de série n°2 du All England Club – la première certes accrochée (7-6[4]), la seconde expéditive, totalement abandonnée par une joueuse sans repère aucun sur le court et lestée par 38 fautes directes (contre 7 seulement au passif de son adversaire).

Elle qui visait le Grand Chelem sur deux saisons après ses triomphes successifs à l’US Open 2018 et l’Open d’Australie 2019 s’est littéralement effondrée ces dernières semaines, tant sur le plan du jeu qu’au niveau mental. Une baisse de régime vertigineuse qui coïncide avec l’arrêt de sa collaboration avec le coach allemand Sascha Bajin, désormais lié à Kristina Mladenovic.