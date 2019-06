Nadal va devoir batailler

Agacé par le fonctionnement de Wimbledon où "on ne respecte pas le statut obtenu et on impose des tirages plus compliqués", comme il s’en était ému lors d’une interview à Movistar, Rafael Nadal,, un numéro deux mondial rétrogradé au rang de tête de série numéro 3, évoluera bien dans la partie de tableau de Roger Federer, qui est lui tête de série numéro 2.

Le tirage au sort du Majeur anglais, effectué vendredi, a offert au Suisse un affrontement face à Lloyd Harris au premier tour, avant un éventuel duel contre Kei Nishikori en quarts, puis face au Majorquin en demi-finales. Ce dernier sera lui confronté à Suichi Sugita puis, en cas de succès, à Nick Kyrgios, ce qui promet. Dans le haut du tableau, le numéro un mondial et tenant du titre Novak Djokovic débute face à Philipp Kohlschreiber.

Du côté des Français, il y aura deux duels 100% tricolores: Gaël Monfils-Ugo Humbert, en haut, et Lucas Pouille-Richard Gasquet, dans la partie basse du tableau, avec le vainqueur de ce dernier match opposé à celui entre Grégoire Barrère et Alexander Bublik. Issu, comme Barrère, des qualifications, Corentin Moutet affrontera lui Grigor Dimitrov, alors qu’Adrian Mannarino aura également fort à faire contre Marin Cilic, tout comme Pierre-Hugues Herbert face à Kevin Anderson, tête de série numéro 4 et finaliste l'an dernier. Jérémy Chardy affrontera lui Martin Klizan, Benoit Paire fera face à Juan Ignacio Londero, Gilles Simon à Salvatore Caruso et Jo-Wilfried Tsonga à Bernard Tomic.

Parmentier et Ferro pas gâtées

Du côté féminin, Venus Williams (39 ans) affrontera au premier tour de Wimbledon sa compatriote américaine Cori Gauff (15 ans), la plus jeune qualifiée du Grand Chelem anglais dans l’ère Open. Le tirage au sort de la mythique épreuve londonienne a réservé un tableau particulièrement relevé à la nouvelle numéro un mondiale Ashleigh Barty, opposée en ouverture à Saisai Zheng et qui se retrouve dans la même partie de tableau que Garbine Muguruza, Belinda Bencic, Serena Williams ou encore Angelique Kerber, tenante du titre.

Naomi Osaka (n°2) va jouer contre Yulia Putintseva dans un bas de tableau où se trouve également la numéro un française Caroline Garcia, qui défie Shuai Zhang. Toujours dans la partie basse, Alizé Cornet a hérité de Victoria Azarenka, et Kristina Mladenovic, en haut, de Vitalia Diatchenko. Les deux autres Tricolores du haut de tableau, Pauline Parmentier et Fiona Ferro, n’auront pas la tâche facile, respectivement contre Maria Sharapova et Elise Mertens.