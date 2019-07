Nadal tient le choc contre Kyrgios

C'était évidemment de très loin l'affiche la plus attendue de ce 2e tour à Wimbledon, et Rafael Nadal est sorti vainqueur de son choc face à Nick Kyrgios. L'opposition entre les 2 joueurs a tenu ses promesses.

Le Majorquin, en quête d'un 3e doublé Roland-Garros/Wimbledon, a mieux géré les moments importants, notamment les 2 jeux décisifs qui ont conclu ce match en 4 sets (6-3, 3-6, 7-6 [5], 7-6 [3]).

Et c'est donc Nadal que Jo-Wilfried Tsonga affrontera au prochain tour pour une place en 8e de finale et donc en 2e semaine sur la gazon du All England. Ce sera pour le Français comme pour l'Espagnol une 10e apparition au 3e tour.

Entertainment from start to finish...@RafaelNadal outlasts Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6(5), 7-6(3) to progress to the third round for the 10th time#Wimbledon pic.twitter.com/FWjNvD8acK