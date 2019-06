Nadal: "J'aurais pu m'arrêter jusqu'à la fin de l'année"

Même les champions d’exception ont leurs moments de doute. Rafael Nadal y compris. C’est une interview confession que l’Espagnol a accordé à nos confrères de L’Equipe, avant de partir à l’assaut d’un nouveau titre du Grand Chelem à partir de la semaine prochaine, sur le gazon de Wimbledon.

Nadal y revient sur l’une de ces périodes difficiles. Ou comment il y a à peine deux mois, le Majorquin a pu envisager, lui le roi de la terre battue et maître absolu de Roland-Garros, de renoncer non seulement à sa participation au tournoi parisien, mais aussi à sa saison 2019.

"Fatigué mentalement, pour ne pas dire dévasté"

La suite, on la connaît avec ce douzième sacre sur le court Philippe-Chatrier après sa victoire sur Dominic Thiem (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Et pourtant… "Dans cette vie, le bonheur est plus important que la victoire, souligne l’homme aux dix-huit titres du Grand Chelem désormais. Et moi, à ce moment-là, j'avais l'esprit... embrumé (il rit). Au cours des mois précédents, j'avais été débordé, submergé, par mes problèmes physiques. Avec des douleurs plus fortes que celles auxquelles j'avais été habitué. C'était tout simplement devenu trop compliqué de profiter de mon sport. Et si tu ne peux pas « vivre » ton sport avec cette espèce de folie, ce supplément de passion, alors il perd son sens profond. Moi, en tout cas, je ne le percevais plus. J'avais perdu l'énergie et l'envie."

Malmené sur son ocre chérie, à l’occasion notamment d’une véritable correction reçue en finale du Masters 1 000 de Monte-Carlo contre Fabio Fognini (6-4, 6-2), « Rafa » gamberge, « Rafa » est même au fond du trou (*), après qu’une nouvelle blessure au genou droit l’a contraint au forfait à Indian Wells. "Conséquence : la préparation pour la saison de terre battue a été courte et mauvaise. Premièrement, parce que le genou me faisait mal et deuxièmement, parce que j'étais... (il cherche le mot) fatigué mentalement, pour ne pas dire dévasté. J'avais envie de jouer au tennis, mais mon seuil de tolérance à la douleur avait été dépassé et ma capacité à voir le côté positif des choses était hors service. C'était très marquant parce que j'estime que ce sont normalement deux de mes principales aptitudes."

Au soir d’un nouveau match sans aucune sensation à Barcelone, malgré la victoire sur Leonardo Mayer (6-7, 6-4, 6-2), Nadal va rassembler toute son équipe pour une réunion de crise. Toutes les options sont alors envisagées: "J'aurais pu m'arrêter jusqu'à la fin de l'année. Ou moins. Si j'avais opté pour une pause, c'est sûr, je ne serais pas revenu dès Wimbledon. Il m'aurait fallu plus de temps. S'arrêter juste un mois n'aurait pas eu de sens." Mais, le taureau de Manacor va choisir de repartir dans l’arène. Une fois de plus avec succès.

Conclusion de ce champion hors normes: "J'ai eu beaucoup de hauts et de bas mais ils ont été essentiellement liés à des blessures. À côté de cela, émotionnellement, heureusement, je pense être quelqu'un de stable. Je crois que c'est pour cela que je suis où j'en suis aujourd'hui. Que je suis encore là, après tous ces ennuis."

---------------------------------------

(*) "Mon pire match sur terre battue depuis quatorze ans", déclarera-t-il à l’issue de cette finale monégasque à sens unique pour son vainqueur italien.