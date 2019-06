Nadal avec Federer, Pouille contre Gasquet

Rafael Nadal, un numéro deux mondial rétrogradé au rang de tête de série numéro 3, évoluera dans la partie de tableau de Roger Federer, qui est lui tête de série numéro 2 et affrontera Lloyd Harris au premier tour, avant un éventuel affrontement contre Kei Nishikori en quarts puis face au Majorquin en demi-finales.

Ce dernier sera lui opposé à Suichi Sugita puis, en cas de succès, à Nick Kyrgios. Dans le haut du tableau, le numéro un mondial et tenant du titre Novak Djokovic débute face à Philipp Kohlschreiber.

Du côté des Français, il y aura deux duels 100% tricolores: Gaël Monfils-Ugo Humbert, en haut, et Lucas Pouille-Richard Gasquet, dans la partie basse du tableau, avec le vainqueur de ce dernier match opposé à celui entre Grégoire Barrère et Alexander Bublik.

Issu, comme Barrère, des qualifications, Corentin Moutet affrontera lui Grigor Dimitrov, alors qu’Adrian Mannarino aura également fort à faire contre Marin Cilic, tout comme Pierre-Hugues Herbert face à Kevin Anderson, tête de série numéro 4. Jérémy Chardy défiera lui Martin Klizan, Benoit Paire fera face à Juan Ignacio Londero, Gilles Simon à Salvatore Caruso et Jo-Wilfried Tsonga à Bernard Tomic.

