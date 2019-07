Muguruza se sépare de Sumyk

Garbine Muguruza a décidé d'agir. Encore battue au premier tour à Wimbledon et clairement dans un temps faible de sa carrière, l'Espagnole a décidé de se séparer de son entraîneur Sam Sumyk. Elle l'a elle-même annoncé sur les réseaux sociaux. "Quelques mots pour annoncer la fin d'une aventure extraordinaire. 2 Grand Chelem et numéro 1 mondiale. Plus que reconnaissante pour ces 4 années. Merci Sam", a-t-elle expliqué.

Unas palabras para anunciar el fin de una Extraordinaria aventura. 2 Grand Slam y N1 Mundial. Más que agradecida por estos 4 años. Gracias Sam — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 9 juillet 2019