Muguruza, la championne 2017 à la trappe

C'est le paradoxe de cette première moitié de saison pour une Garbine Muguruza plutôt convaincante sur dur et sur terre battue avec notamment un 8e de finale à Roland-Garros pour la lauréate du tournoi parisien en 2016.

L'Espagnole pouvait espérer profiter de ce Wimbledon, le tournoi du Grand Chelem où elle a le plus brillé avec une finale en 2015 et un titre en 2017. Mais la tête de série n°26, comme Venus Williams, autre championne éliminée lundi, a vécu une grave désillusion ce mardi, plus sévère encore qu'il y a un an, lorsqu'elle avait quitté le All England au 2e tour, en s'inclinant dès son entrée en lice face à la modeste qualifiée brésilienne Beatriz Haddad Maia (121e joueuse mondiale), qui l'emporte en 2 sets (6-4, 6-4) et 1h30 de jeu.

Haddad Mia pourra espérer prolonger son rêve éveillé lors d'un prochain tour face à la wild-card britannique Harriet Dart.