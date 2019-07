Kyrgios a délibérément allumé Nadal

Le choc entre Nick Kyrgios et Rafael Nadal a tenu toutes ses promesses, jeudi, sur le court central de Wimbledon. Si la hiérarchie a finalement été respectée, l'Espagnol l'emportant 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3), les deux hommes, dont l’inimitié n’est plus à prouver, ont livré une rude bataille et leurs retrouvailles ont été aussi électriques qu’attendues.

Ce fût particulièrement le cas dans le deuxième set lorsque l’Australien a semblé délibérément viser le numéro 2 mondial alors au filet. Le Majorquin n’a pas apprécié et l’a fait savoir en fusillant du regard le bad boy du circuit. Toujours aussi franc, ce dernier a totalement assumé son mauvais geste à l’issue de la rencontre, reconnaissant avoir fait exprès.

Je pense qu'il peut prendre une balle dans la poitrine, mec Nick Kyrgios

"Je l'ai visé, ouais. Je voulais vraiment le viser en plein dans la poitrine", a-t-il ainsi lancé sans vergogne. Et ce avant de se lancer dans une justification pour le moins surprenante. "Pourquoi je m'excuserais ? Combien a-t-il gagné de Grands Chelems, combien d'argent a-t-il sur son compte? Je pense qu'il peut prendre une balle dans la poitrine, mec. Je ne vais pas m'excuser auprès de lui", a-t-il en effet expliqué .

Rafael Nadal, qui a tout particulièrement savouré cette victoire face à son meilleur ennemi, n’a pas cherché à polémiquer, condamnant néanmoins l’attitude de l’Australien. "Quand il frappe la balle comme ça, c'est dangereux. Pas que pour moi, c'est dangereux pour un juge de ligne, pour la foule. Je suis aussi un professionnel: je sais que quand tu frappes ce genre de balle, elle peut aller n'importe où", a-t-il commenté, bien conscient que l'essentiel était ailleurs.