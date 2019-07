Kerber, tenante du titre (déjà) à la trappe

Le tennis féminin se cherche toujours une patronne. Angelique Kerber avait rêvé de défendre sa couronne décrochée l'an dernier à Wimbledon. Mais l'Allemande, tête de série n°5, a cédé jeudi dès le 2e tour de cette édition 2019.

Kerber s'incline face à l'Américaine Lauren Davis, classée seulement à la 95e place mondiale, mais capable de s'imposer, malgré la perte de la première manche, en 3 sets (2-6, 6-2, 6-1) et moins de 2 heures de jeu (1h55).

La tenante du titre laisse donc son adversaire rejoindre la tête de série n°30, l'Espagnole Carla Suarez-Navarro, en 16e de finale.

The defending #Wimbledon champion is out!



World No.95 and lucky loser Lauren Davis beats Angelique Kerber coming from a set down to win 2-6 6-2 6-1



Upset of The Championships? pic.twitter.com/Qf9c26a54I