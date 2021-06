JO : Federer prendra sa décision après Wimbledon

Le titre olympique en simple reste le seul qui manque à Federer

(23 juillet au 8 août). Ce week-end, à l'aube de ses débuts dans le rendez-vous londonien auquel il participe cette année pour la 22eme fois de sa carrière et dont il est toujours le recordman de victoires, avec huit succès sur le gazon de la capitale anglaise,Le numéro 8 mondial a en effet avoué que« J’ai envie d’aller aux JO et je voudrais jouer autant de tournois que possible, mais on verra après Wimbledon. Mon objectif est de jouer le plus de tournois possible. Mais cela dépend vraiment des résultats et de la façon dont mon corps réagit. Selon que j’aurai joué très bien ou très mal à Wimbledon, ça aura un impact sur la suite. Avec mon équipe, nous avons décidé de nous asseoir après le tournoi et de réévaluer la situation », a confié le Bâlois, à qui le tirage au sort a réservé le Français Adrian Mannarino au premier tour.Après avoir déclaré forfait avant son huitième de finale à Roland-Garros, le Bâlois avait confirmé qu'il avait articulé sa saison autour de deux épreuves : Wimbledon et les Jeux Olympiques. Médaillé d'or en double aux côtés de son compatriote et ami Stan Wawrinka en 2008 à Pékin,Il s'agit d'ailleurs de l'unique titre qui fait aujourd'hui encore défaut à son incroyable palmarès. Une ligne qui restera vacante si jamais l'octuple lauréat de Wimbledon, abattu après son élimination prématurée à Halle il y a deux semaines, passe également à côté cette semaine à Londres.