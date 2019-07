Halep: "Je me sens forte"

Simona Halep a beau avoir été numéro un mondiale, et s’être adjugé son premier Grand-Chelem l’an dernier à Roland-Garros, Wimbledon reste, pour elle comme pour tant d’autres joueuses et joueurs du circuit, un endroit à part. Sa réaction, après avoir décroché sa qualification pour une première finale au All England Club, en dominant Elina Svitolina en deux manches jeudi (6-1, 6-3), en dit d’ailleurs long sur le sujet.

"C’est une sensation incroyable. Je suis très excitée, et nerveuse à la fois. C’était l’un des meilleurs moments de ma vie, et j’essaie d’en profiter. Il ne faut pas se fier au score, chaque jeu a été long. Mais je suis satisfaite de ma tactique et je me sens forte, mentalement et physiquement", a-t-elle commenté à sa sortie du Centre Court, après avoir plié cette rencontre en 1h13 face à une Ukrainienne qui disputait elle sa toute première demi-finale en Grand Chelem.

L’ancienne Halep aurait peut-être réagi différemment John McEnroe

Deux joueuses au jeu très similaire, et qui ont débuté par deux jeux extrêmement disputés. Et si elles ont chacune obtenu trois balles de break, c’est la Roumaine qui s’est emparée du service adverse, avant de le céder dans la foulée… puis de le reprendre au jeu suivant ! Et elle a finalement réussi à conclure sur sa sixième balle de set. Car l’ancienne patronne de la WTA, aujourd’hui au 7e rang du classement, a changé.

"L’ancienne Halep aurait peut-être réagi différemment après cette entame, mais elle a réussi à se reprendre. Maintenant, on dirait qu’elle croit vraiment en elle. Elle ne panique plus aussi vite et se déplace vraiment bien sur herbe", concédait John McEnroe pour la BBC. Malgré le score, le deuxième set s’est lui révélé beaucoup plus linéaire, et rapide. Sans concéder la moindre balle de break, Halep a ainsi pris la mise en jeu de Svitolina à 3-3, puis à 5-3, pour signer une convaincante victoire et attendre de pied ferme la gagnante du duel Serena Williams-Barbara Strycova.