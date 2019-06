Gauff, 15 ans et déjà dans l'histoire

Après sa victoire finale sur la Belge Greet Minnen (6-1, 6-1) lors des qualifications de Wimbledon, Cori "Coco" Gauff est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire à s'offrir un place dans le tableau principal du tournoi anglais après être sortie vainqueur des qualifications.

Âgée de 15 ans et 122 jours, l'Américaine n'en revenait pas d'une telle performance: "Je suis encore sous le choc de savoir que je vais jouer le tableau principal de Wimbledon. Je crois que mon premier souvenir de tennis était de voir Serena Williams jouer ici et je crois qu'elle avait gagné. Mais je ne me souviens plus en quelle année."

Gauff (qui affrontera Venus Williams au premier tour) n'est donc pas pour autant la plus jeune joueuse à apparaître dans le tableau final de Wimbledon, puisqu'avant elle, Martina Hingis, Jennifer Capriati ou encore Tracy Austin, alors âgées de 14 ans, avait disputé le tournoi.