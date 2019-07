Federer a déjà "tremblé"

C'était il y a un an, un autre Sud-Africain, Kevin Anderson, stoppait Roger Federer aux portes du dernier carré sur le gazon du All England Club : 13-11 au 5e set ! Mardi, c’était l’événement sur le Centre Court, jardin de « Rodgeur », où un autre Sud-Af’, âgé de 22 ans et classé 86e mondial s'est offert le luxe d'empocher le premier set du match qui l'opposait à la légende de Wimbledon et ses 8 couronnes. En quête d’une 9e sacre à bientôt… 38 ans – il les aura dans un peu plus d’un mois.

Mais Lloyd Harris, puisque c’est de lui dont il s’agit, va payer cher ce crime de lèse-majesté en étant balayé par la suite en quatre sets par un « Rodgeur » qui n'aura eu besoin que de cette première manche pour retrouver les repères dans 'son bureau' et boucler l'affaire en moins de deux heures (3-6, 6-1, 6-2, 6-2) face à un adversaire qui plus est diminué ; son jeune contradicteur - seulement deux victoires sur le circuit en 2019... - fera intervenir le kiné pour une douleur au mollet qui, dans un contexte moins prestigieux, l'aurait probablement conduit à l'abandon.

"Je me sentais un peu lent"

"Au début, je me sentais un peu lent, mes jambes n’avançaient pas. La balle n’allait pas franchement où je le voulais, expliquera après coup, au micro de beIN SPORTS, le n°3 mondial. Et les choses vont très vite, lui a très bien joué… Pendant un set et demi, j’étais nerveux, avoue le maître des lieux ! Le break dans la deuxième manche a été crucial et après les choses ont changé. Mais Harris a fait un très bon match."

Federer retrouvera un autre minot au prochain tour avec le vainqueur du match opposant le Britannique Jay Clarke (20 ans), bénéficiaire d'une wild-card, au qualifié américain Noah Rubin (23 ans). Pour un nouveau choc de générations, où les plus jeunes savent ce qu’il en coûte de contrarier le Suisse légendaire.