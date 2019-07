En Roux Libre : Auger-Aliassime, la sensation ?

Quand on regarde un peu les statistiques, on se rend compte que les trois sont tellement au-dessus et que le trophée leur échappe. Quand j’évoque les trois, je parle évidemment de Djokovic, Nadal et Federer. Les tableaux respectifs de Djoko et Federer sont en plus à leur portée. Pour Nadal, c’est un peu plus compliqué car il y a Kyrgios, Shapovalov, Cilic avant d’affronter peut-être Roger Federer en demi-finales, sachant qu’il est actuellement un tout petit peu blessé.

La difficulté pour tous les autres hommes du tableau, c’est que pour aller au bout, il faut en battre au moins deux des trois, ou le trio complet. Sur gazon, c’est peut-être encore plus compliqué d’ailleurs de créer l’exploit. Même si le gazon est aujourd’hui plus ralenti qu’à une époque, cela reste une surface très exigeante où vous avez moins de temps sur le court, où les occasions sont plus rares d’aller prendre le service adverse. Les temps forts et les temps faibles sont réduits par rapport aux autres tournois du Grand Chelem.

Raonic, Cilic, Anderson, les épouvantails

Parmi les difficultés à affronter, il y a aussi ce que j’appelle les traditions et codes de Wimbledon. J’ai en mémoire quelques interviews ou même quelques discussions avec des joueurs qui expliquaient que saluer en rentrant et en sortant du court la « Royal Box » rajoutait un peu de pression. Cela vous prend un peu plus d’influx nerveux. On ne peut pas rester concentré uniquement sur son tennis. De leur côté, le Big Three sait gérer ça mieux que quiconque et c’est presque devenu une routine pour ces trois champions.

Si je devais mettre une pièce sur un joueur capable de les bousculer, je pencherais vers un gros serveur, probablement Milos Raonic ou Kevin Anderson. Roger Federer a déjà perdu dans le passé contre Anderson par exemple. On peut penser aussi à Marin Cilic, finaliste en 2017. Ces trois-là, sur un match, peuvent où emmener sur une partie à double tranchant.

"Envie de croire en Auger-Aliassime"

Mais mon coup de cœur va à Félix Auger-Aliassime. Il est tout jeune (18 ans) et il a gagné hier, dans la difficulté, face à l’un de ses compatriotes, Vasek Pospisil, qui joue également bien sur gazon. Il joue demain face à Corentin Moutet, et le Canadien est dans la partie de tableau de Novak Djokovic. Parfois, il est plus « facile » d’aller battre un Djoko sur une première semaine, où le gazon est encore rapide, où le Serbe n’a pas encore toutes ses marques, comparé à une demie ou une finale où là, c’est un rouleau-compresseur.

J’ai envie de croire en Auger-Aliassime, qui peut mettre un grand coup d’épaule dans ce Big Three et devenir la grosse sensation de ce Wimbledon. Dans la lignée, certes dans un contexte différence, que ce qu’avait fait Roger Federer contre Pete Sampras en 2001 en huitièmes de finale, en cinq sets sur le Central. Une sorte de passation de pouvoir s’était faite ce jour-là, Federer avait marqué les esprits, même si le Suisse s’était incliné au tour suivant contre Tim Henman. Mais j’ai envie de revoir cela sur ce Wimbledon 2019.