Double dames: Strycova-Hsieh sacrées

Quinzaine presque parfaite pour Barbora Strycova, puisqu'après avoir atteint les demi-finales en simple, la Tchèque s'est imposée en finale du double dames ce dimanche à Wimbledon, avec sa partenaire Su-Wei Hsieh.

Les deux joueuses se sont imposées en deux sets (6-2, 6-4), face à la paire Gabriela Dabrowski-Xu Yifan, en 1h07. Les gagnantes ont pris à quatre reprises le service de leurs adversaires dans cette partie et ont dominé dans tous les compartiments du jeu.

"Champions together"@BaraStrycova and Su-Wei Hsieh close out this year’s Championships by winning the ladies’ doubles title, beating Dabrowski/ Xu 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/kS09XJTbgC