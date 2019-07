Djokovic veut "marquer l’histoire de son sport"

Qualifié vendredi pour la finale de Wimbledon en écartant Roberto Bautista-Agut en quatre sets (6-2, 4-6, 6-3, 6-2), Novak Djokovic s'est exprimé sur ce qui le motive à continuer malgré un palmarès déjà hors normes. "J'ai accompli suffisamment de choses dans ma carrière, je peux arrêter à n'importe quel moment, mais je ne le fais pas [...] parce que je m'éclate toujours. Parce que ma famille me soutient. Et, bien sûr, je veux marquer l'histoire de ce sport. J'aimerais avoir l'opportunité de gagner le maximum de Grands Chelems possible. Il y a aussi le nombre de semaines en tant que n°1 mondial, je ne suis pas si loin" a-t-il répondu lorsqu’un journaliste lui a rappelé la possibilité de remporter son seizième tournoi du Grand Chelem, 4 trophées derrière le record de Federer.

C’est d’ailleurs ce dernier que le Serbe va affronter dimanche. Une certaine habitude qui motive le natif de Belgrade: "J'ai joué contre Roger des finales épiques ici il y a quelques années, je sais à quoi m'attendre. Je vais me battre et tout donner".