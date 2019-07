Djokovic sacré à l'usure

La vengeance est un plat qui se mange froid, paraît-il. Mais Roger Federer devra patienter encore un peu avant de le déguster. Rien ne dit, d’ailleurs, qu’il aura, à bientôt 38 ans, une nouvelle opportunité de passer à table. Déjà privé de sacre à Wimbledon par Novak Djokovic en 2014 et 2015, le Suisse a de nouveau buté sur le Serbe, dimanche, au terme d’une finale aussi intense qu’indécise, qui aura duré plus de cinq heures (7-6 [5], 1-6, 7-6 [4], 4-6, 13-12 [3]). Un résultat qui permet au "Djoker" de décrocher un 16e titre du Grand Chelem.

Il y aura eu plusieurs chapitres dans cette finale. Dans le premier, les deux joueurs se sont livré une intense bataille, tutoyant parfois la perfection dans leurs échanges. Si Roger Federer semblait être un ton au-dessus, en témoigne la seule balle de break de la manche inaugurale qu’il s’est procuré dans le quatrième jeu, c’est bien Novak Djokovic qui a pris les commandes de cette rencontre au tie-break (7-6 en 1h). Un petit hold-up. Le Serbe a effectivement renversé la vapeur dans le jeu décisif en gagnant les quatre derniers points, alors qu’il était mené 5-3.

"Rodgeur" loupe le coche

Dans le deuxième, le tenant du titre a complètement perdu pied, de manière assez inexplicable. S’est-il fait mal sur une glissade, lorsqu’il a perdu son service d’entrée ? Ou a-t-il voulu s’économiser pour la suite des évènements ? Toujours est-il que "Djoko" a alors multiplié les fautes directes et n’a jamais été en mesure d’inquiéter le Suisse, qui a vite pris le large pour mener 4-0. Et revenir à hauteur (6-1 en seulement 26 minutes). Le début d’un nouveau match, sur un tout autre rythme, plus décousu, avec nettement moins de virtuosité dans les coups.

Un contexte dont Roger Federer, dans une bonne dynamique, a cru pouvoir profiter. Rarement mis en difficulté sur son service, le Bâlois a eu une occasion de s’adjuger le troisième set sur la mise en jeu du Serbe, à 5-4 en sa faveur. Une occasion manquée qu’il n’a pas tardé à regretter. Car dans le tie-break, il a littéralement offert sur un plateau la manche à son adversaire (7-6 en 53 minutes), en commettant trois fautes directes dans les trois premiers points du jeu décisif (7-4). Terriblement frustrant pour "Rodgeur", et pas franchement mérité.

Mais il en fallait plus pour décourager le tombeur de Rafael Nadal en demi-finale. Le Suisse est donc reparti au combat et, à deux jeux partout, est allé perturber le "Djoker" sur son service pour signer ses quatrième et cinquième breaks du match (5-2). Là encore, c’est un peu comme si le n°1 mondial avait délibérément fait le choix de laisser filer les jeux pour souffler un peu et s’économiser en vue de l’ultime acte, même s’il aura enfin obtenu ses premières balles de break – après près de trois heures de débats ! – et réduit l’écart (6-4 en 40 minutes).

Un super tie-break inédit

D’une intensité rare, la cinquième et dernière manche semble basculer en faveur de Novak Djokovic tandis que celui-ci chipe le service de son adversaire pour se détacher à 4-2. Seulement Roger Federer débreake dans la foulée. Et les deux hommes de se rendre coup pour coup, sans plus d’opportunité de break, jusqu’à 7-7. Le Bâlois à son tour prend les devants à cet instant, et se procure même deux balles de match dans la foulée sur sa mise en jeu. Deux possibilités de sacre écartées en costaud par un Serbe qui recolle finalement à 8-8. Et ce dernier d’effacer encore deux balles de break à 11-11. Pour pousser son vis-à-vis au super tie-break (12-12) – le premier de l’histoire du All England Club.

Comme dans les deux jeux décisifs précédents, Novak Djokovic se montre efficace et à son aise dans l’exercice, prenant rapidement trois longueurs d’avance (4-1) et en conservant deux au changement de côté (4-2). Moins précis dans l’échange, manifestement émoussé et à fleur de peau, Roger Federer a tôt fait d’accorder à son rival trois balles de match (6-3). La première est la bonne pour "Nole", tout heureux de voir un bois du maestro finir loin des limites du terrain (13-12 [3]). "Il faut un perdant, malheureusement, dans ce type de match, bravo à toi Roger, mais ce que je ressens en ce moment-même est incroyable. Quand j’étais petit garçon, c’est ce tournoi que je voulais à tout prix remporter…" Un tournoi mythique qu’il s’est adjugé pour la cinquième fois ce dimanche.