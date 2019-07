Djokovic n'a pas traîné

Quatre ans après leur unique affrontement sur gazon jusqu’à aujourd’hui, déjà au premier tour de Wimbledon, Novak Djokovic et Philipp Kohlschreiber se retrouvaient lundi sur le Centre Court londonien. Et comme en 2015, le Serbe s’est imposé sans trembler, et mène désormais 11-2 face à l’Allemand, qui l’avait battu en mars dernier à Indian Wells.

Vainqueur en trois sets et 2h03 de jeu (6-3, 7-5, 6-3), soit deux minutes de moins qu’il y a quatre ans, le numéro un mondial, en quête d'un cinquième sacre au All England, a bien entamé la défense de son titre, sous les yeux de Goran Ivanisevic, qui a rejoint son staff - au moins - pour la durée du tournoi. Sans aucun match sur herbe au compteur depuis son élimination, par Dominic Thiem, en demi-finales de Roland-Garros, il a rapidement pris les devants avant de baisser le pied dans le deuxième, où il a perdu son service d’entrée.

C'était un gros test Novak Djokovic

Mais il s’est emparé de la mise en jeu adverse dans la foulée, avant de réaliser un nouveau break à 6-5. Face à un 57e joueur mondial accumulant les fautes directes (29 contre 19), « Nole », qui n’a jamais perdu au premier tour du Grand Chelem britannique, a tenté d’accélérer pour en finir le plus vite possible, mais a dû patienter jusqu’à 3-3 pour breaker, après avoir manqué deux occasions à 2-2. Un break salué par un cri qui en disait alors long sur l’état d’esprit et la motivation de Djokovic, qui a conclu sur sa première balle de match.

"Les premiers tours sont toujours compliqués. Surtout si tu as un adversaire de qualité comme Kohlschreiber, qui m’a battu cette année à Indian Wells. Je sais qu’il est capable de jouer un tennis de qualité. C’était un gros test pour moi, j’ai gagné en trois sets mais les trois étaient serrés", commentait ensuite celui qui va devoir en découdre au prochain tour avec Denis Kudla, et possède un tableau relativement dégagé jusqu’aux quarts de finale et son potentiel duel contre Stefanos Tsitsipas.