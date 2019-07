Djokovic au rendez-vous

Ça n’aura pas été aussi simple que prévu, mais Novak Djokovic défendra bien son titre à Wimbledon. Le Serbe, qui n’a affronté aucun joueur du top 20 pour atteindre la sixième finale de sa carrière sur le gazon londonien, est venu à bout d’un Roberto Bautista Agut accrocheur, vendredi après-midi sur le Centre Court. Quatre sets et près de trois heures lui ont été nécessaires pour s’imposer (6-2, 4-6, 6-3, 6-2). A l’expérience et à l’usure.

"Il a fallu que je puise un peu plus profondément dans mes ressources, mais c’était quand même une demi-finale de Grand Chelem, a-t-il réagi après la rencontre. Dans le deuxième set, il était maitre de la situation, il a très bien joué et c’est devenu un peu tendu pour moi. Je pense que ça s’est joué dans les quatre ou cinq premiers jeux du troisième set." Le tournant du match est en fait survenu dans le septième jeu de cette manche.

Un échange de 45 coups !

Alors que l’Espagnol était parvenu à le contrarier et à revenir à un set partout, "Djoko" a vite repris l’ascendant pour mener 4-2. Mais dans le jeu suivant, la tête de série n°23 s’est procurée deux balles de débreak, la dernière ayant duré de longues minutes. Et après 45 coups de raquette (!), c’est le Serbe qui a gagné le point de cette partie, voire de la quinzaine. De quoi le propulser vers le gain de la troisième manche. Et la victoire.

Au terme d’un quatrième acte assez vite expédié, Novak Djokovic a tout de même eu besoin de cinq balles de match pour conclure, preuve que son adversaire était des plus coriaces. Le voilà désormais en passe de décrocher son cinquième titre à Wim’. Il lui faudra pour cela battre Rafael Nadal ou Roger Federer, dans une affiche qui sent la poudre: "J’ai déjà joué beaucoup de finales en Grand Chelem mais ici, c’est toujours spécial."