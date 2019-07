Barty, c'est fini ! 

Sensation sur le gazon de Wimbledon ! Après s’être offerte le scalpe de la Suissesse Belinda Bencic (4-6, 6-4, 6-4), Alison Riske, 55e joueuse mondiale, s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi britannique en sortant la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty.

Depuis son entrée en lice à Roland-Garros, qu’elle a remporté, l'Australienne a enchaîné 15 victoires consécutives. Une statistique qui s’arrête donc ici.

Au prochain tour, l’Américaine affrontera la gagnante du match entre Serena Williams et Carla Suárez Navarro.

A first ever Grand Slam quarter-final awaits...



Alison Riske recovers from a set down for the third time this tournament - the latest coming against world No.1 Ash Barty #Wimbledon | @Riske4rewards pic.twitter.com/oLMTtqpTgF