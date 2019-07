Azarenka file à toute allure

Ex-n°1 mondiale aujourd'hui classée au 40e rang mondial, Victoria Azarenka a de quoi faire figure d'épouvantail dans sa partie de tableau de ce Wimbledon. Et pas seulement parce qu'elle fut double demi-finaliste coup sur coup en 2011 puis 2012.

La Bélarusse est la première qualifiée du jour pour le 3e tour à la faveur d'un nouveau succès en 2 sets, vite expédié ce mercredi face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (49e), balayée (6-2, 6-0) en à peine plus d'une heure de jeu (1h03).

Probable future adversaire d'Azarenka, Simona Halep, une autre ex-patronne du circuit féminin, pourvu qu'elle sorte victorieuse de son duel 100 % roumain contre sa compatriote Mihaela Buzarnescu, n'aura pas la partie facile, c'est certain...

